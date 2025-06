La morte non è la fine Buone notizie dentro il report Istat sulle cause di decesso in Italia nel 2022

La morte non è solo la fine. È un termometro, un modo per capire come siamo cambiati e come possiamo migliorare il nostro Paese. Il recente report ISTAT sulle cause di decesso in Italia nel 2022 rivela dati sorprendenti che vanno oltre il semplice numero di vite perse, offrendo spunti cruciali per il nostro futuro. Scopriamo insieme cosa ci dice questa fotografia della nostra salute e delle sfide da affrontare.

Nel 2022, in Italia, sono morte 721.974 persone. Sono quindici mila in più rispetto all’anno precedente. Un numero che può fare impressione, e lo fa, soprattutto quando arriva da un report ufficiale come quello pubblicato dall’Istat il 23 giugno 2025. Ma se si ha la pazienza di andare oltre il titolo, si scopre una verità più articolata. E più interessante. La morte non è solo la fine. E’ un termometro, un modo per capire come siamo cambiati e come potremmo vivere meglio. Si può dire anche questo, con un pizzico di ottimismo: ci sono dati incoraggianti perfino dentro un report sulla morte. La buona notizia, per cominciare, è che la situazione è stabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La morte non è la fine. Buone notizie dentro il report Istat sulle cause di decesso in Italia nel 2022

