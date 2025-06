La morte di un bambino che salva la vita a 7 persone in tv il documentario su Nicholas Green | ospiti i genitori di Sofia Tedesco

Se da trent’anni il nome di Nicholas Green evoca memoria e speranza, è perché la sua storia ha trasformato il concetto di dono d’organo. In un emozionante documentario, riviviamo quel tragico momento e il coraggio dei genitori di Sofia Tedesco, testimoni di come anche il dolore possa diventare un gesto di grande generosità. Una narrazione che ci invita a riflettere sul valore della vita e sulla forza del sacrificio.

Chiunque, almeno una volta, ha sentito pronunciare il nome di Nicholas Green. Ma a conoscerlo bene sono tutti coloro che ogni giorno lottano per sopravvivere, che attendono speranzosi la disponibilità di un organo per un trapianto che allunga e in molti casi salva la vita. Sono passati 30 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it