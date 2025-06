La morte di Alvaro Vitali all'improvviso | la broncopolmonite il ricovero e le dimissioni contro il parere dei medici

La scomparsa improvvisa di Alvaro Vitali ha scosso i suoi fan e il mondo dello spettacolo. La sua vicenda drammatica, segnata da una battaglia contro la broncopolmonite, si è conclusa in modo inaspettato, anche grazie alle decisioni del protagonista stesso. Quello che emerge dall’ultima intervista della moglie Stefania Corona, rilasciata poche ore prima del decesso, solleva interrogativi e riflessioni sulla gestione della salute e le scelte personali. Continua a leggere.

La morte di Alvaro Vitali è arrivata inaspettata. Lo dimostra l'ultima intervista rilasciata dalla moglie Stefania Corona, in tv su Rai1 per parlare della loro crisi matrimoniale solo poche ore prima del decesso. Era stato proprio l'attore a firmare per essere dimesso dall'ospedale, nonostante il parere contrario dei medici.