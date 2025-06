La morte dello spoiler l’inizio della maratona TNA

La morte dello spoiler e l'inizio della maratona TNA segnano un nuovo capitolo nel mondo della wrestling. Ogni anno mi chiedo se ci siano aspetti da migliorare nell’attuale produzione TNA, per offrire uno spettacolo sempre più coinvolgente. Nel 2025, i risultati sono positivi, ma un pensiero dubbioso emerge: c’è un elemento extracampo che potrebbe influenzare il nostro entusiasmo… Restate sintonizzati, perché il futuro potrebbe riservarci sorprendenti novità .

C'è qualcosa che non apprezzate completamente dell'attuale prodotto TNA? Almeno una volta l'anno mi pongo e vi pongo tale quesito per un semplice back personale sulla parte televisiva della federazione e non solo. Analizzando i miei gusti, c'è davvero poco da recriminare in questo 2025 per la Total NonStop Action Wrestling, vi è però un pensiero "non del tutto positivo"dubbioso" nato nelle ultime settimane e riguardante un fattore extra ring. Come ufficializzato dalla stessa compagnia, a partire dalla scorsa sessione di taping TV, la TNA manderĂ in onda LIVE le "registrazioni" sulla propria piattaforma streaming, il TNA+.