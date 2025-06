La Milano di Pomodoro Non solo piazza Meda | Le sue opere segnano la nostra quotidianità

La Milano di Pomodoro non si limita a piazza Meda: le sue opere segnano profondamente la nostra quotidianità, testimoni di un talento che ha saputo trasformare materiali e forme in emozioni condivise. La sua arte monumentale, nata nel cuore di una città vibrante, continua a dialogare con chiunque attraversi le sue opere, lasciando un'impronta indelebile nel panorama culturale. Il suo lascito, fatto di creatività e innovazione, ci invita a riflettere sulla forza dell'arte di plasmare il nostro mondo.

Se n’è andato poco prima di compiere 99 anni nella sua casa di Milano, la città che lo ha accolto, formato e nella quale ha lasciato segni indelebili. Arnaldo Pomodoro era arrivato in città nel 1954, a 28 anni, stabilendo la sua base accanto alla Darsena. Da lì iniziò la sua produzione di opere monumentali che riflettevano sul concetto di materia e spazio che esploravano e trasformavano forme semplici come la sfera, il disco, la colonna. Il grande Disco di piazza Meda, la Fondazione che porta il suo nome e che custodisce un tesoro di capolavori e il magico labirinto all’interno della Fondazione Fendi in via Solari: sono tre dei luoghi simbolo di Pomodoro a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Milano di Pomodoro. Non solo piazza Meda: "Le sue opere segnano la nostra quotidianità"

In questa notizia si parla di: milano - pomodoro - piazza - meda

Opere di Arnaldo Pomodoro a Milano: dal Disco di piazza Meda al Poldi Pezzoli, ecco dove trovarle - Milano si anima delle straordinarie opere di Arnaldo Pomodoro, il maestro scomparso ieri che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della città.

Forse la più bella opera d’arte esterna di Milano. Disco solare, Piazza Meda Arnaldo Pomodoro Vai su X

Arnaldo Pomodoro, uno degli scultori italiani contemporanei più famosi, è morto domenica a Milano il giorno prima di compiere 99 anni. Era noto soprattutto per le sue sfere di bronzo che attraverso delle spaccature rivelavano complessi meccanismi interni. O Vai su Facebook

La Milano di Pomodoro. Non solo piazza Meda: Le sue opere segnano la nostra quotidianità; Opere di Arnaldo Pomodoro a Milano: dal Disco di piazza Meda al Poldi Pezzoli, ecco dove trovarle; È morto Arnaldo Pomodoro: avrebbe compiuto 99 anni.

La Milano di Pomodoro. Non solo piazza Meda: "Le sue opere segnano la nostra quotidianità" - Il Grande Disco in centro ma anche il magico labirinto in via Solari i tesori conservati nella sua Fondazione e in tanti musei cittadini. Riporta msn.com

Opere di Arnaldo Pomodoro a Milano: dal Disco di piazza Meda al Poldi Pezzoli, ecco dove trovarle - Lo scultore scomparso ieri ha lasciato un segno profondo nella città dove la sua arte dialoga con l’architettura e la memoria storica ... Si legge su repubblica.it