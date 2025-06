La mia vita è cambiata ma ancora non sono niente Mantengo il profilo basso

La vita di Andrea Sanna, in arte Virgola, è stata un vortice di cambiamenti nell’ultimo anno, eppure lui rimane con i piedi per terra, mantenendo il profilo basso. La sua storia, tra una domanda e l’altra, rivela come la crescita personale possa essere tumultuosa ma anche umile. A 27 anni, Virgola ci invita a riflettere: quanto può cambiare una vita in soli dodici mesi? Ma la risposta è ancora tutta da scrivere…

Una scritta in greco antico sul braccio destro. "Cosa significa? Ma quante cose volete sapere, fate domande diverse", invoca Andrea Sanna, in arte Virgola. E allora, a questo giovane che il 2 novembre compirà 27 anni, si chiede di riavvolgere il nastro tornando a 12 mesi fa. "Quanto è cambiata la mia vita? Tantissimo", ammette. Basta poi sottolineare che è diventato un nome di Piazza e Virgola rilancia: "Diventato ancora niente. Mi sono solo introdotto nel Palio ad agosto, un anno fa non ero ancora niente. E tuttora non sono niente", ripete tenendo la barra dritta. "Profilo basso? Sempre", annuisce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La mia vita è cambiata ma ancora non sono niente. Mantengo il profilo basso"

In questa notizia si parla di: niente - sono - vita - cambiata

Niente problemi da risolvere o versioni da tradurre: i compiti estivi del prof Vincenzo Schettini sono un inno alla vita - Niente problemi da risolvere o versioni da tradurre: i compiti estivi del prof Vincenzo Schettini sono un vero inno alla vita.

La nuova vita del #Psg: niente galactigos e dentro giovani forti e ambiziosi (Marca) Il più "vecchio" ieri in campo era Marquinhos (31 anni). È cambiata la strategia e il nuovo corso ha raccolto subito risultati Vai su X

Le lacrime di Wanda Nara a #SognandoBallandoConLeStelle: “La mia famiglia è cambiata” #LaVitaInDiretta Vai su Facebook

Marc Marquez svela come è cambiata la sua vita in Italia dopo il ritiro di Valentino Rossi; Iginio Massari: “La mia vita è cambiata in una notte”; Laurea ad honorem a Ornella Vanoni: La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli.

Le loro vite sono cambiate quando hanno detto di no a queste 8 cose - Rifiutando certi schemi e relazioni, queste donne hanno trovato energia, lucidità mentale e serenità. Da msn.com

The Kolors, chi sono: “Nostra vita cambiata grazie a Italodisco”/ “La madre di Stash viene poco ai concerti” - Una fase di vita davvero importante per i The Kolors, che hanno sempre preferito mantenere distanti vita privata e carriera. Scrive ilsussidiario.net