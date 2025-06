In un mondo in cui la malattia diventa compagna di vita, Vincenzo Calafiore ci invita a riflettere sulla solitudine e sul potere terapeutico della scrittura. Tra dolore e speranza, le sue parole svelano un viaggio intimo tra sofferenza e riscoperta di sé. Un racconto che ci tocca nel profondo e ci ricorda che anche nelle tenebre più fitte, la voce dell’anima può trovare luce. E così, si apre una porta verso l’infinito conforto della penna.

La malattia Di Vincenzo Calafiore 24 Giugno 2025 Udine “.. al mio fianco, la solitudine, compagna di tutti i momenti di tregua della tempesta: il dolore del ricordarsi, il vecchio e feroce malessere di sentirmi uomo che mi assale come un cane rabbioso nel momento in cui prende vita la coscienza. E’ allora che prendo la stilografica e il portolano, e scrivo tutto quello che non potrei mai confidare a nessuno. “ Vincenzo Calafiore Ecco la pagina aprirsi come un album sfogliato dal desiderio di osservare il pensiero in forma di parole, di trattenerle in un sospeso gioco di riflessi e di leggerle nel didascalico specchio di un contrappunto acceso di rimandi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it