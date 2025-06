La madre le vieta il cellulare e 14enne si lancia dalla finestra

Una lite tra madre e figlia può sembrare spesso una questione di poco conto, ma in casi come questo può sfociare in tragedia. A Teano, nel Casertano, una 14enne ha rischiato la vita lanciandosi dalla finestra dopo un acceso confronto sulla limitazione dell’uso del cellulare. Fortunatamente, le sue condizioni sono stabili, ma il fatto ci richiama all’importanza di ascoltare e supportare i giovani nelle loro difficoltà emotive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha litigato con la madre per futili motivi, legati probabilmente all’utilizzo del cellulare, e si è poi lanciata dalla finestra di casa, rimediando fortunatamente solo delle lesioni serie ma guaribili. Si è sfiorata la tragedia a Teano, nel Casertano, dove una 14enne è finita in ospedale dopo essersi lanciata nel vuoto: pochi i metri che separavano la finestra di casa dal selciato, per questo la minore non ha riportato conseguenze mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato la ragazza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, e i carabinieri della stazione di Teano e della Compagnia di Capua, che hanno avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La madre le vieta il cellulare e 14enne si lancia dalla finestra

In questa notizia si parla di: finestra - madre - cellulare - 14enne

