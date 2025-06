La madre le vieta il cellulare 14enne si lancia dalla finestra nel Casertano

Una drammatica scena si è consumata a Teano, nel Casertano, dove una 14enne ha deciso di mettere fine alla propria vita lanciandosi dalla finestra. La lite con la madre, scaturita dal divieto di usare il cellulare, ha aperto un capitolo drammatico nella loro famiglia. Un episodio che ci invita a riflettere sulla delicatezza del rapporto tra genitori e figli e sull’importanza di ascoltare e supportare i giovani in momenti di crisi.

Una ragazzina si è lanciata dalla finestra di casa a Teano (Caserta) dopo aver litigato con la madre; la reazione sarebbe nata dal divieto di usare il telefonino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: madre - finestra - vieta - cellulare

La madre le vieta il cellulare e 14enne si lancia dalla finestra - Una lite tra madre e figlia può sembrare spesso una questione di poco conto, ma in casi come questo può sfociare in tragedia.

(? Paola Di Caro) Da donna, da politica, da avvocato penalista, da madre. È un appello accorato quello che lancia Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia, ma da sempre attenta al tema del femminicidio, parola che «non si può né si deve Vai su Facebook

Madre le vieta cellulare e 14enne si lancia da finestra; La madre le vieta il cellulare, 14enne si lancia dalla finestra nel Casertano; Madre vieta il cellulare alla figlia, ragazzina di 14 anni si lancia dalla finestra: la lite e il salto nel vu.

Madre vieta il cellulare alla figlia, 14enne si lancia dalla finestra dopo un litigio - Ha litigato con la madre per futili motivi, legati probabilmente all'utilizzo del cellulare, e si è poi lanciata dalla finestra di ... Scrive msn.com

La mamma le vieta il cellulare, ragazzina di 14 anni si lancia dalla finestra: la lite e il salto nel vuoto - Ha litigato con la madre per futili motivi, legati probabilmente all'utilizzo del cellulare, e si è poi lanciata dalla finestra di casa, ... Lo riporta msn.com