La Luna d’aMARE – Fashion On The Beach | la sfilata in centro a Latina

la magia dell’estate sotto le stelle, tra abiti glamour, colori vivaci e atmosfere frizzanti. Un’occasione unica per vivere un evento all’insegna dello stile e del divertimento, immergendosi nell’eleganza delle passerelle e lasciandosi conquistare dalla brezza marina. Preparati a scoprire tendenze fashion irresistibili e a lasciarti trasportare dall’energia di una serata indimenticabile nel cuore di Latina!

La moda, l’eleganza e le allegre atmosfere estive saranno protagoniste dell’evento che animerà il centro di Latina nella serata di venerdì 27 giugno: “La Luna d’aMare – Fashion on the Beach – La Sfilata!” Il porticato di corso della Repubblica diventerà per una sera una passerella per vedere. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - La Luna d’aMARE – Fashion On The Beach: la sfilata in centro a Latina

In questa notizia si parla di: luna - amare - fashion - beach

"Niente rissa dentro il Luna Park. Ragazzini accompagnati fuori" - ha destato preoccupazione tra i visitatori. Moruzzi chiarisce la situazione, sottolineando che gli avvenimenti sono stati esagerati e che la sicurezza del luogo è sempre una priorità.

La LUNA d’aMARE – Fashion On The Beach: la sfilata in centro a Latina; “La Luna d’aMare – Fashion on the Beach”, defilé sotto i portici di Corso della Repubblica; Friuli-Venezia Giulia, Rosolen “Sviluppo dell’IA sfida cruciale per Italia e UE”.