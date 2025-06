La luce artificiale allunga i tempi di crescita delle piante urbane

nuovo studio che analizza gli effetti della luce artificiale sulla crescita delle piante urbane. Mentre le luci artificiali possono sembrare innocue, in realtà influenzano in modo significativo lo sviluppo botanico e la salute delle piante, contribuendo a modificare l’equilibrio degli ecosistemi cittadini. Conoscere queste dinamiche è fondamentale per promuovere ambienti urbani più sostenibili e vivibili per tutti.

Anche le piante subiscono le conseguenze delle condizioni di vita nelle grandi città. La rapida urbanizzazione indotta dalle attività umane ha portato direttamente e indirettamente sostanziali modifiche ai paesaggi, agli ambienti regionali e agli ecosistemi, come ad esempio l'effetto isola di calore urbana (UHI) e la luce artificiale notturna (ALAN), che modificano profondamente i regimi di temperatura e luce nelle città. E' quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su Nature Cities, che ha studiato i ritmi di crescita delle piante in rapporto all'illuminazione artificiale e, in parte, anche al calore che caratterizzano gli odierni agglomerati urbani.

