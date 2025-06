La libertà si conquista anche con le armi

La libertà non è mai stata un regalo, ma una battaglia incessante da conquistare e difendere. Pensare che i diritti di leggere e scrivere siano stati assicurati senza sacrifici e armi significa ignorare le profonde radici storiche di questa lotta. È un richiamo alla memoria, un monito che ci ricorda come la libertà, in ogni sua forma, sia il risultato di impegno, coraggio e, talvolta, di sacrifici estreme.

Ritenere che la libertà di leggere e scrivere ciò che vogliamo non sia stata conquistata e difesa anche con un fucile, significa smarrire il senso della storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La libertà si conquista anche con le armi

