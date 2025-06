La Lega rilancia sul terzo mandato Il senatore Tosato presenta l' emendamento

La battaglia sul terzo mandato infiamma il dibattito politico, con la Lega che rilancia con determinazione e i senatori veneti pronti a fare la loro mossa. In un ultimo giorno cruciale al Senato, l’emendamento del senatore Tosato si inserisce come una sfida decisa, mantenendo viva la speranza di cambiare le regole e influenzare il futuro della rappresentanza regionale. La partita è ancora aperta, e tutto può succedere.

La battaglia sul terzo mandato continua. La Lega non rinuncia, resta una fiammella accesa. I senatori veneti presentano un emendamento al ddl al Senato sui consiglieri regionali nell'ultimo giorno utile.

