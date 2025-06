La Lega è pronta a presentare un emendamento sul terzo mandato

La Lega si prepara a sfidare le regole con un emendamento che potrebbe rivoluzionare il panorama politico regionale. Con l'obiettivo di superare il limite dei due mandati per i governatori, la proposta, pronta a essere depositata in Senato, apre nuove possibilità e rischi di rimescolamento, tra cui il ritorno di figure come Luca Zaia in Veneto. La partita è appena iniziata, e le decisioni avranno profonde ripercussioni sul futuro della politica locale.

La Lega, secondo quanto si apprende, è pronta a presentare un emendamento per superare il limite di due mandati per i presidenti di Regione. La proposta di modifica sul terzo mandato (che se dovesse passare potrebbe rimettere in pista, tra l'altro, Luca Zaia in Veneto) dovrebbe essere depositata nelle prossime ore in Senato dove in commissione Affari costituzionali è in discussione in sede redigente un disegno di legge sui consiglieri regionali. La scadenza degli emendamenti era stata rinviata di una settimana ed è fissata alle 14 di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Lega è pronta a presentare un emendamento sul terzo mandato

