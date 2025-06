La guida di Brad Pitt in F1 – Il Film è stata approvata da uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi

Preparati a vivere un'esperienza unica con "F1 – Il Film", approvato da una leggenda della Formula 1. Joseph Kosinski, regista di successo e fan del mondo delle corse, svela che uno dei piloti più iconici di sempre ha dato il suo benestare alla performance di Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes. Un film d’azione e adrenalina che promette di emozionare gli appassionati di motorsport e non solo, portando l’eccellenza delle corse sul grande schermo.

Il regista di F1 – Il Film Joseph Kosinski rivela che uno dei più grandi piloti di Formula Uno della storia ha approvato la guida reale di Brad Pitt nel film. Successore dell’acclamato Top Gun: Maverick (2022) di Kosinski, il prossimo blockbuster Apple vede Pitt nei panni di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula Uno che esce dal pensionamento per collaborare con un ambizioso pilota più giovane di nome Joshua Pearce (Damson Idris). Come mostrato nei trailer di F1 – Il film, Pitt guida in gran parte del film su veri circuiti di Formula 1. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: guida - brad - pitt - film

F1 Cinema: Kosinski Rivela Perché Brad Pitt, Non Cruise, Guida il Film sui Motori - Il regista Kosinski svela il dietro le quinte del suo film sulla Formula Uno, rivelando perché Brad Pitt ha avuto la meglio su Tom Cruise.

Quando il regista Joseph Kosinski ha proposto a Brad Pitt un film sulla Formula 1, lui ha risposto: «Ok, ma possiamo farlo davvero?». E così è stato. Pitt guida davvero la monoposto in ogni scena. Da piccolo correva su moto da cross e, secondo Lewis Hamilto Vai su Facebook

F.1 ESCLUSIVO Stephan Cohen Bell non solo caschi ma quando l'impossibile diventa possibile. Anche al cinema con Brad Pitt https://rmcmotori.com/f1/f-1-esclusivo-stephan-cohen-bell-non-solo-caschi-ma-quando-limpossibile-diventa-possibile-anche-al-cin Vai su X

Brad Pitt guida una Formula Uno da cinema; Brad Pitt e il film F1: «Non so nemmeno io come sono riusciuto a farlo, l'esperienza di guida più viscerale ma; Javier Bardem con Brad Pitt nel film F1: “Io e Penélope Cruz non sappiamo guidare.

Brad Pitt e il film F1: «Non so nemmeno io come sono riusciuto a farlo, l'esperienza di guida più viscerale mai vista» - «Non so neppure io come sono riuscito a farlo»: così il premio Oscar Brad Pitt, con grande onestà e modestia, si chiede come ... Riporta msn.com

Brad Pitt: «Nel film “F1" ho guidato auto da corsa senza controfigure. Un’esperienza che non dimenticherò mai» - Girato con tecnologie sofisticate e soprattutto nei veri circuiti, spesso tra una corsa e una prova, i ... Secondo msn.com