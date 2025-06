La guerra mondiale è dietro l’angolo Fuori dalla Nato subito!

la pace e la sicurezza dei paesi membri. Tuttavia, con le tensioni crescenti e le scelte strategiche attuate, si rischia di mettere a repentaglio l'intera stabilità globale. È dunque fondamentale riconsiderare il ruolo di alleanza e difesa per prevenire un conflitto che potrebbe avere conseguenze disastrose per tutti.

L’attacco statunitense all’Iran conferma l’urgente necessità di uscire dalla Nato. Nonostante le indebite illusioni di qualcuno, Trump si rivela succube dei neocon e interventista come i presidenti che lo hanno preceduto. La guerra mondiale è dietro l’angolo. Il ministro della Difesa della Repubblica italiana, Guido Crosetto, ha recentemente affermato che la Nato “non ha più ragione di esistere”. In realtà una ragione c’è ed è quella di annientare la sovranità nazionale degli Stati che ne fanno parte ad esclusivo beneficio di Washington. Ma allora, perché ci restiamo? Perché restiamo aggiogati a questo carro che ci sta trascinando verso il baratro materiale e morale? Non è solo un problema di soldi, che pure contano, dato che il padrone statunitense dell’insensata “alleanza” formula richieste sempre più esose, prontamente accolte e rilanciate dai suoi fedeli vassalli di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it