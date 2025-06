La guerra e lo stop allo stretto di Hormuz i timori delle imprese pugliesi | A rischio energia e forniture

La recente minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz, innescata dalle tensioni tra Iran e USA, scuote le imprese pugliesi. Questa crisi strategica mette a rischio le forniture energetiche e le attività economiche della regione, generando un clima di incertezza e preoccupazione. Le aziende si preparano a fronteggiare eventuali contraccolpi, consapevoli che un’eventuale chiusura potrebbe avere ripercussioni profonde sui loro piani di crescita e di approvvigionamento.

