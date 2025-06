La giornata del ministro Dalle richieste anti-silos alla Casa della carità

La giornata milanese del ministro della Salute Orazio Schillaci si apre con un messaggio chiaro e deciso, tra appelli a superare i silos della spesa sanitaria e la volontà di potenziare i servizi. Con il presidente Fontana che insiste sulla flessibilità delle risorse, si apre un dibattito cruciale per migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle cure. È tempo di ascoltare le esigenze del territorio e trasformare le parole in azioni concrete, perché la salute non può più aspettare.

La giornata milanese del ministro della Salute Orazio Schillaci comincia sul Belvedere di Palazzo Lombardia. Con il presidente della Regione Attilio Fontana che rinnova la richiesta di "eliminare i silos" della spesa sanitaria: "Non chiediamo risorse in più, ma la possibilità di spenderle nel modo che riteniamo più opportuno", ad esempio in "prestazioni aggiuntive che ci consentirebbero di abbattere le liste d’attesa ", ha spiegato sottolineando che comunque con Schillaci "abbiamo un ottimo rapporto, lo ringraziamo per il lavoro che sta facendo e per l’ascolto che ci sta dando". Il ministro, da parte sua, conferma che dell’argomento "abbiamo già parlato più di una volta e credo che appena possibile cercheremo di far sì che giustamente le risorse possano essere spese al meglio e nell’interesse della salute pubblica ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La giornata del ministro. Dalle richieste anti-silos alla Casa della carità

