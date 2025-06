la gara di poesia prende il volo quasi 800 testi

più attesi dell’evento, attirando oltre 800 testi e una vasta partecipazione di talenti emergenti. È il poeta bolognese Nerio Vespertin a scrivere il suo nome nel libro dei vincitori, aggiudicandosi il terzo concorso di poesia “Le parole che ti affido” lanciato da Pessano al Festival della Poesia. Due giorni di magia nei vicoli di un borgo che si trasforma nella città dei versi, un’occasione imperdibile per performer, editori e pubblico di condividere e far crescere la passione poetica.

È il poeta bolognese Nerio Vespertin ad aggiudicarsi il terzo concorso di poesia “Le parole che ti affido“ lanciato da Pessano al Festival della Poesia: due giorni in cui il borgo alle porte di Milano di trasforma nella città dei versi. Una vetrina per performer, editori e pubblico che si incontrano e si confrontano, destinata a crescere fino a ritagliarsi un ruolo nel panorama nazionale del settore. La gara fra componimenti è uno dei momenti più attesi, in poco tempo ha fatto un salto in avanti, e stavolta da tutto il Paese sono arrivati quasi 800 testi. Un numero importante, che conferma la crescita dell’iniziativa, partita nel 2023 con 10 iscritti e passata nel 2024 a 180 partecipanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it