La furia di Trump su Israele e Iran | Tregua violata non sanno cosa c stanno facendo La dura telefonata con Netanyahu | Fermatevi Poi l' Idf colpisce un vecchio radar | Le regole del cessate il fuoco

In un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, le recenti violazioni del cessate il fuoco hanno acceso gli animi dei leader mondiali. La dura telefonata tra Netanyahu e Trump, le intercettazioni di missili e le azioni militari dell’IDF dipingono uno scenario di instabilità che preoccupa l’intera regione. La domanda ora è: quale sarà il passo successivo in questa complessa escalation?

Israele: «Intercettati missili», Katz annuncia la rappresaglia. Trump: ««Violazioni da entrambe le parti, non sono contento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La furia di Trump su Israele e Iran: "Tregua violata, non sanno cosa c... stanno facendo". La dura telefonata con Netanyahu: "Fermatevi". Poi l'Idf colpisce un vecchio radar | Le regole del cessate il fuoco

Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Furia Trump: "Non sanno cosa c.... fanno" | La diretta - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele e Iran si fronteggiano con missili e tensioni crescenti.

#Trump rientrato in fretta e furia negli #USA dichiara che gli USA entreranno in guerra contro #Iran al fianco di #Israele. Cosa faranno Pakistan, Russia, Cina, Serbia, Corea del Nord, tutti al fianco di Iran? #terzaguerramondiale Vai su X

Israele: «Eliminata la minaccia esistenziale delle armi nucleari iraniane». Trump: «Verrà chiamata la guerra dei 12 giorni». Vai su Facebook

Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | La furia di Trump: «Hanno violato la tregua, non sanno cosa c... stanno facendo. Netanyahu fermi i caccia e non sganci quelle bombe; Guerra Iran-Israele, la furia di Trump: Non sanno cosa c... fanno; Furia Trump contro l'alleato: 'ISRAELE, FERMATEVI ORA'. La Tregua con l'Iran dura solo poche ore.

Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Furia Trump: "Non sanno cosa c.... fanno" | La diretta - La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Scrive msn.com

Trump: 'Sia Israele sia l'Iran hanno violato il cessate il fuoco' - LIVE BLOG - Allarmi risuonati anche nella base italiana in Libano (ANSA) ... Segnala ansa.it