La furia di Trump su Israele e Iran | Hanno violato la tregua non sanno cosa c stanno facendo Netanyahu fermi i caccia e non sganci quelle bombe | Orari e scadenze | i dettagli del cessate il fuoco

La tensione tra Israele, Iran e gli Stati Uniti raggiunge nuovi vertici mentre le violazioni della tregua aumentano. Netanyahu ordina di fermare i bombardamenti, ma la minaccia di rappresaglie cresce con intercettazioni di missili e scadenze sempre più strette. Trump denuncia violazioni da entrambe le parti e chiede fermezza. In questo delicato equilibrio, conoscere i dettagli del cessate il fuoco diventa fondamentale per capire come si evolverà questa crisi.

Israele: «Intercettati missili», Katz annuncia la rappresaglia. Trump: ««Violazioni da entrambe le parti, non sono contento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La furia di Trump su Israele e Iran: «Hanno violato la tregua, non sanno cosa c... stanno facendo. Netanyahu fermi i caccia e non sganci quelle bombe» | Orari e scadenze: i dettagli del cessate il fuoco

Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Furia Trump: "Non sanno cosa c.... fanno" | La diretta - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele e Iran si fronteggiano con missili e tensioni crescenti.

#Trump rientrato in fretta e furia negli #USA dichiara che gli USA entreranno in guerra contro #Iran al fianco di #Israele. Cosa faranno Pakistan, Russia, Cina, Serbia, Corea del Nord, tutti al fianco di Iran? #terzaguerramondiale Vai su X

Israele: «Eliminata la minaccia esistenziale delle armi nucleari iraniane». Trump: «Verrà chiamata la guerra dei 12 giorni». Vai su Facebook

