La foto di una donna con il suo assassino è violenza | il post di Chiara Tramontano prima del processo a Impagnatiello

Prima del processo d'appello a Impagnatiello, Chiara Tramontano non ha esitato a denunciare il dolore e l’ingiustizia che circondano il suo caso. Con parole forti, evidenzia come la pubblicazione di una foto intima sia più che un dettaglio: è violenza gratuita, che aggiunge ulteriore sofferenza a chi lotta per la memoria della propria cara. Un appello alla sensibilità e al rispetto, perché la verità si difende con dignità, non con spettacoli raccapriccianti.

Alla vigilia del processo d'appello a carico di Impagnatiello al tribunale di Milano, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, torna a scirvere sui social: "Pubblicare la foto di una donna abbracciata al suo assassino non è informazione: è violenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - assassino - violenza - chiara

Sulla gamba di Chiara Poggi una ferita da una scarpa col tacco, perché non era quella di Stasi: l’ipotesi di una donna con l’assassino a Garlasco - Un nuovo colpo di scena scuote il caso di Chiara Poggi, con indizi che potrebbero rivelare la presenza di un complice sul luogo del delitto.

Translate postChiara Tramontano: “Basta pubblicare foto di mia sorella abbracciata al suo assassino, è violenza” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/24/news/chiara_tramontano_foto_sorella_giulia_alessandro_impagnatiello-424689028/?ref=twhl… Vai su X

(? Fulvio Fiano) Ci sarebbe una pista investigativa chiara per i due cadaveri trovati sabato pomeriggio a Villa Pamphili, una donna di circa 40 anni e una bambina di meno di un anno, madre e figlia come ipotizzato già a caldo. Le loro identità, accertate grazi - facebook.com Vai su Facebook

La foto di una donna con il suo assassino è violenza: il post di Chiara Tramontano prima del processo a Impagnatiello; Chiara Tramontano e lo sfogo social: Basta pubblicare foto di mia sorella abbracciata al suo assassino; Chiara Tramontano: “Basta pubblicare foto di mia sorella abbracciata al suo assassino, è violenza”.

“La foto di una donna con il suo assassino è violenza”: il post di Chiara Tramontano prima del processo a Impagnatiello - Alla vigilia del processo d'appello a carico di Impagnatiello al tribunale di Milano, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, torna a scirvere sui social ... Si legge su fanpage.it

Sorella di Giulia Tramontano, 'foto con l'assassino è violenza' - Lo scrive su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia, alla vigilia del processo d'appello a carico di Alessandro Impagnatiello. Lo riporta msn.com