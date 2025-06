La firma con l’Atalanta è una formalità | c’è l’accordo per Pasalic | CMIT

Il calciomercato si infiamma mentre Pasalic firma con l’Atalanta, assicurandosi un futuro ancora più brillante con il club bergamasco. Tra le sfide mondiali e le strategie delle grandi del calcio, la firma rappresenta un tassello importante per la continuità e la crescita della squadra. Mentre le competizioni internazionali catturano l’attenzione, ecco che anche il mercato si anima: scopriamo le ultime novità e i retroscena di questa stagione emozionante.

Il centrocampista nerazzurro destinato a continuare l’avventura col club bergamasco ancora per diverse stagioni Mentre il mondo del calcio, italiano e non, guarda con interesse al Mondiale per Club, con la Juventus di Tudor già agli ottavi di finale con una gara d’anticipo e l’ Inter di Cristian Chivu che dovrà conquistare il pass contro il River Plate, si muove anche il mercato. Pasalic (LaPresse) – Calciomercato.it Tra le squadre che destano maggiore curiosità in vista della prossima stagione c’è, senza dubbio, l’ Atalanta. Chiusa la lunga e gloriosa parentesi firmata Gian Piero Gasperini, che si è accasato alla Roma, i bergamaschi hanno deciso di puntare sulla continuità tattica ingaggiando Ivan Juric, un allievo del ‘Gasp’ da giocatore e da collaboratore tecnico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La firma con l’Atalanta è una formalità: c’è l’accordo per Pasalic | CM.IT

DIRETTA | Calciomercato, le news di venerdì 6 giugno: Chivu firma con l’Inter, accordo Juric-Atalanta LIVE - Il calciomercato si infiamma: venerdì 6 giugno tra firme, trattative e colpi di scena. Con l'apertura ufficiale della prima finestra di mercato, le squadre si preparano a rinforzarsi in vista del Mondiale per Club.

