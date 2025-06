La Fiorentina affonda il colpo | intesa raggiunta!

La Fiorentina affonda il colpo, trovando l'intesa definitiva per un nuovo acquisto che promette di rivoluzionare il reparto. Dopo una stagione altalenante, i toscani vogliono rilanciarsi e conquistare piazzamenti di prestigio in Serie A sotto la guida di Stefano Pioli. La squadra si prepara a una svolta decisiva, potenziata da innesti strategici che aumenteranno la competitivitĂ e alimenteranno le speranze dei tifosi. Il futuro si fa piĂą entusiasmante: la Fiorentina punta in alto.

La Fiorentina chiude un colpo in entrata: trovata l'intesa definitiva per l'acquisto di un calciatore Mosse decisive in casa Fiorentina sul fronte calciomercato. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, i toscani vogliono subito rialzare la testa e, sotto la guida del nuovo tecnico Stefano Pioli, puntare a piazzamenti importanti nella classifica di Serie A. La scossa emotiva potrebbe arrivare anche grazie a nuovi innesti, in grado di aumentare la qualitĂ della rosa. Il club gigliato ha nel frattempo risolto una questione scottante, che consente dunque di confermare la presenza in rosa di un calciatore che ha giĂ indossato la maglia viola nella passata stagione.

Il Venezia batte un colpo salvezza, Fiorentina superata 2-0 dai gol di Cantè e Oristanio - Il Venezia firma una vittoria cruciale per la salvezza, superando la Fiorentina con un entusiasmante 2-1.

La Fiorentina affonda il colpo: intesa raggiunta!.

Fiorentina, contatti in corso per Fazzini - La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo centrocampista: contatti in corso con Jacopo Fazzini La Fiorentina è su Jacopo Fazzini. Si legge su gianlucadimarzio.com

Di Marzio: "Contatti in corso tra Fiorentina e Empoli per Fazzini, affare da 10 milioni più bonus"