La famiglia lo riporta qui | E ora riaccendiamo l’entusiasmo dei pesaresi

Ritorno al futuro per Matteo Tambone. Lo abbiamo ritrovato come lo ricordavamo, sempre umile e carico, ma con in braccio due perle che gli hanno cambiato la vita, facendolo tornare sui suoi passi. Pietro e Meline, che hanno quasi sei mesi, sono probabilmente la ragione che lo ha fatto riflettere su dove voleva proseguire la sua carriera. Lo dice il particolare che rivela durante la conferenza stampa: "Cambio il numero di maglia, giocherò con il numero 13, il giorno in cui sono nati i gemellini". Aveva provato a tornare anche prima, ma l’operazione non è andata in porto, chissà se con lui la Vuelle sarebbe riuscita a conquistare i playoff: "E’ vero, avrei potuto rientrare in tempo per giocare i play-in col desiderio di aiutare Pesaro a tornare nella massima serie – racconta il giocatore –, però la Dinamo non mi ha lasciato andare: non volevano smantellare la squadra, nonostante fossimo già salvi e ormai con poche speranze di entrare nei playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it