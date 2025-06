La Egonu si difende dagli attacchi dopo la partita contro la Cina | Non sono una bulla

Egonu si difende dagli attacchi con determinazione, ribadendo di non essere una bulla. Dopo un'altra vittoria travolgente contro la Cina, le Azzurre continuano a stupire il mondo con la loro tenacia e talento, raggiungendo la 22ª vittoria consecutiva in Volleyball Nations League 2025. Ma anche in questo momento di trionfo, la stella azzurra si trova al centro delle polemiche sociali. La sua risposta forte e chiara dimostra che…

L’Italia non smette di dare spettacolo e, soprattutto, vincere. Battendo 3-0 la Cina nel loro ottavo impegno di Volleyball Nations League 2025, le Azzurre hanno raggiunto la 22ª vittoria consecutiva in competizioni ufficiali. La Nazionale non perde infatti dal 1° giugno 2024, eppure questo non basta per tenerla al sicuro dalle polemiche. Ancora una volta al centro c’è la Egonu che è stato oggetto di violente accuse social alle quali ha risposto lei stessa su Instagram. Cosa è accaduto alla Egonu. Andiamo però con ordine e, anzitutto, ricostruiamo l’accaduto. Durante il 3° set, con l’Italia avanti 9-7 nel punteggio e di due set complessivamente (25-21, 32-30), Egonu è stata chiamata a risolvere un side-out venendo tuttavia murata da Dong Yuhan, giovanissima (classe 2006) schiacciatrice cinese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Egonu si difende dagli attacchi dopo la partita contro la Cina: “Non sono una bulla”

