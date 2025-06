La droga gestita dal carcere sequestrato anche un cavallo | i dettagli dell’operazione Amazzone

Un'operazione antidroga senza precedenti, battezzata "Amazzone", ha portato al sequestro di sostanze illecite e, sorprendentemente, di un cavallo appartenente a uno degli indagati. La conferenza stampa alla questura di Terni svelerĂ i dettagli di questa complessa attivitĂ di polizia giudiziaria, esemplare nell'impegno e nell'originalitĂ delle indagini condotte nella notte tra il 23 e il 24 giugno. Restate con noi per scoprire come la lotta al crimine si evolve anche grazie a sorprese inaspettate.

Conferenza stampa alla questura di Terni per illustrare i dettagli dell’articolata operazione antidroga “Amazzone”, così denominata in seguito al sequestro di un cavallo appartenente a uno degli indagati. L’importante azione di polizia giudiziaria, condotta nella notte tra il 23 e il 24 giugno, è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - La droga gestita dal carcere, sequestrato anche un cavallo: i dettagli dell’operazione “Amazzone”

In questa notizia si parla di: cavallo - dettagli - operazione - amazzone

Sesko Juventus, caccia aperta all’attaccante del Lipsia: club interessati e costo della potenziale operazione. I dettagli - La Juventus è in cerca di rinforzi per il prossimo mercato estivo, con Benjamin Sesko del Lipsia sotto i riflettori.

Margherita Mayer, amazzone morta a 61 anni/ Caduta da cavallo poi schiacciata dall’animale - Margherita Mayer, morta a 61 anni l'amazzone: la cagliaritana stava partecipando ad un evento quando è caduta al cavallo per essere poi schiacciata dallo stesso Lutto nel mondo dell’equitazione ... Segnala ilsussidiario.net

Cade da cavallo in gara. Muore amazzone 60enne - l’amazzone, appartenente al circolo ippico Is Alinos di Maracalagonis, arrivata all’altezza di un ostacolo, è caduta in avanti ed è rimasta schiacciata dal cavallo, finito sopra di lei. Riporta msn.com