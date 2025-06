La droga era occultata fra i medicinali in una credenza della cucina scatta l' arresto

Un blitz mirato dei Carabinieri di Rimini ha portato all’arresto di un 55enne, nascosto tra medicinali in cucina. Durante un normale controllo contro il traffico di droga, la scoperta inattesa ha svelato un tentativo di occultare sostanze illegali. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza e della tutela della comunità: scopriamo insieme i dettagli di questa operazione che ha messo sotto sequestro una parte del malaffare locale.

La droga era occultata fra alcuni medicinali in una credenza della cucina. I carabinieri di Rimini, nell'ambito dei consueti controlli volti al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato nella flagranza dell'ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti un 55enne cittadino.

