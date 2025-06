La deriva casual di Letizia di Spagna | in abito di jeans

Durante il millenario della Fondazione del Monastero di Montserrat, Letizia di Spagna ha sorpreso tutti con un look casual-chic in denim, dimostrando come uno stile semplice possa essere sofisticato e adatto a ogni occasione. La regina ha scelto un abito midi firmato Carolina Herrera, arricchito da dettagli impeccabili e accessori vivaci, sottolineando la sua naturale eleganza. Un esempio di come il fashion possa essere versatile e autentico, anche in contesti ufficiali.

In occasione della celebrazione del millennio della Fondazione del Monastero di Montserrat, Letizia di Spagna ha optato per un outfit estivo e versatile in denim a prova (anche) di officewear. La reina ha indossato un abito midi di jeans firmato Carolina Herrera con linea svasata e una cintura in vita che definisce la silhouette. La mise è stata completata con accessori rossi: pochette in pelle di Olivia Mareque e Mary Jane in vernice di SĂ©zane. Infine, orecchini placcati in oro firmati Pertegaz. La versatile tela denim è l’alleata di stile da giorno ma anche da sera. GUARDA LE FOTO Gli insospettabili look low cost di Letizia di Spagna. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La deriva casual di Letizia di Spagna: in abito di jeans

