La denuncia di un cittadino | Spiaggia libera piena di sterpaglie praticabile quasi a metà VIDEO

Un cittadino denuncia le condizioni di una spiaggia libera sul lungomare Cristoforo Colombo a Pescara, ormai invasa da sterpaglie e praticabile solo parzialmente. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull‚Äôigiene di questo spazio pubblico tanto amato dalla comunit√†. √ą fondamentale intervenire tempestivamente per ripristinare un ambiente che dovrebbe essere accessibile e sicuro per tutti i cittadini. La tutela delle nostre spiagge √® una responsabilit√† collettiva che non pu√≤ essere trascurata.

¬ęLa spiaggia libera prima dello stabilimento¬†balneare dei vigili del fuoco sul lungomare Cristoforo Colombo a Pescara, di fronte al teatro d'Annunzio √® piena di sterpaglie e praticabile quasi a met√†¬Ľ. √ą quanto segnala un nostro lettore rimarcando la condizione del tratto di spiaggia libera.¬†. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ¬© Ilpescara.it - La denuncia di un cittadino: "Spiaggia libera piena di sterpaglie, praticabile quasi a met√†" [VIDEO]

