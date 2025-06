La denuncia di Lav | la nuova etichettatura sui prodotti non svelerà le sofferenze degli animali allevati

La denuncia di Lav sulla nuova etichettatura dei prodotti alimentari evidenzia come questa non riveli le sofferenze degli animali allevati. L’allevamento, infatti, è un sistema crudele che impone costrizioni fisiche e psicologiche, violenze sistematiche e mutilazioni dolorose. Gli animali sono privati della loro natura, rinchiusi in ambienti spogli e privi di stimoli, vivendo tra sofferenza e stress. È arrivato il momento di fare luce su questa realtà nascosta e agire per cambiare.

Di Lav L' allevamento è crudele, sottopone gli animali a costanti costrizioni, fisiche e psicologiche, impossibilità di esprimersi e violenze sistematizzate: riproduzione imposta, gruppi sociali sfaldati e obbligati, separazione madri figli, procedure dolorose e invasive come le mutilazioni, condizioni di vita in ambienti spogli e privi di stimoli, noia, paura, fatica imposta dalla selezione genetica che ha trasformato i corpi degli animali in funzione dei pezzi chiesti dal mercato, morte violenta e prematura. Non c'è un singolo aspetto, nella vita degli animali allevati per diventare cibo o "fornire" prodotti derivati come latte e uova, che non sia violento e strettamente controllato dall'uomo, dalla macchina della produzione.

