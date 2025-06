La denuncia di Frigo | Offesa e minacciata Ma merito rispetto

Annamaria Frigo, consigliere comunale di Bagni di Lucca, si trova al centro di un acceso dibattito dopo essere stata etichettata ingiustamente come omofoba, sessista e retrograda. Un’accusa che non solo offende la sua dignità , ma minaccia il rispetto e il dialogo civile che dovrebbero contraddistinguere la politica. La sua denuncia rivela quanto sia fondamentale mantenere un confronto basato su rispetto e verità , senza lasciarsi travolgere da etichette infondate.

LUCCA "Sono stata etichettata come omofoba, sessista e retrograda. Etichette che non solo sono ingiuste e infondate, che ledono la mia dignitĂ e il mio impegno politico di questi anni, ma che sono anche capaci di minare il rispetto reciproco che dovrebbe caratterizzare il dibattito politico": è l’amara riflessione di Annamaria Frigo, consigliere comunale di Bagni di Lucca che nei giorni scorsi è transitata da Fratelli d’Italia alla componente del generale Vannacci che milita nella Lega e che chiede rispetto. "La mia scelta di cambiare gruppo politico in Consiglio comunale – spiega – può essere piĂą o meno condivisa, ma merita rispetto perchĂ© motivata da convinzioni politiche e valori che considero fondamentali per il bene della mia comunitĂ , che non vedrĂ calare il mio impegno sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it