La cultura degli influencers in Italia numeri ed impatto sociale

In Italia, gli influencer stanno rivoluzionando il modo di comunicare e influenzare il pubblico, dando vita a un vero e proprio “effetto Fedez”. Dopo il recente ricovero del rapper e influencer, le donazioni di sangue sono schizzate alle stelle: centinaia di giovani si sono mobilitati in nome della solidarietà, guidati dal potere dei social media. Un esempio che dimostra come la cultura degli influencer abbia un impatto sociale concreto e potente.

Lo chiamano "effetto Fedez." Dopo il recente ricovero del rapper e dell'influencer italiano, i numeri delle donazioni di sangue sono aumentati. Dopo l'appello di Fedez, l'Avis Lombardia ha riportato centinaia di persone in file negli ospedali, pronte a donare. Con un'età media tra i 18 e i 35 anni, l'associazione lombarda attribuisce questa impennata al messaggio inviato dall'influencer che raggiunge, attraverso le piattaforme di social media, i più giovani. È innegabile che, negli ultimi anni, la cultura degli influencers in Italia sia cresciuta, quasi a dismisura.

