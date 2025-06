La cosmetica italiana fattura 16,5 miliardi la metà dall' export

L'industria cosmetica italiana si conferma un motore di crescita e innovazione, con un fatturato di 16,5 miliardi nel 2024, cresciuto del 5,7% annuo negli ultimi dieci anni. La sua filiera complessiva raggiunge i 41,2 miliardi, superando di cinque volte il Pil nazionale. Questi dati, presentati al Museo dell'Ara Pacis da Valerio De Molli, sottolineano l'importanza strategica di un settore che continua a stupire e a competere a livello globale.

Nel 2024, l' industria cosmetica ha raggiunto un fatturato di 16,5 miliardi (+5,7% medio annuo negli ultimi 10 anni, 5 volte il Pil dell'Italia), che raggiunge i 41,2 miliardi se si considera l'intera filiera. Sono alcuni dei dati presentati stamattina al museo dell'Ara Pacis da Valerio De Molli, managing partner e ad di The European House - Ambrosetti, che ha illustrato il report 'Le priorità d'azione per la competitività dell'industria cosmetica in Italia' nel corso dell'Assemblea pubblica 2025 di Cosmetica Italia. La contribuzione fiscale della filiera è di circa 10 miliardi e 440mila occupati, per l'1,6% del totale occupazionale del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net