La Coop ritira i prodotti israeliani dai supermercati E arriva la Gaza Cola

In un gesto di solidarietà e sensibilità, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di rimuovere alcuni prodotti israeliani dai suoi supermercati e di lanciare la Gaza Cola, i cui profitti sostengono la popolazione palestinese colpita dalla crisi. Un atto concreto che invita i consumatori a riflettere sull'importanza di solidarizzare con chi soffre. In un mondo sempre più interconnesso, ogni scelta può fare la differenza: perché non iniziare anche dal nostro carrello?

Coop Alleanza 3.0, la più grande tra le cooperative di consumatori del sistema Coop, toglie dai suoi supermercati alcuni prodotti israeliani e vende la Gaza Cola, i cui ricavati servono a raccogliere fondi per la popolazione palestinese. “Non si può rimanere indifferenti – spiegano dalla cooperativa – davanti alle violenze in corso nella Striscia di Gaza” e al blocco degli aiuti umanitari. Dagli scaffali scompaiono arachidi, tahina prodotta in Israele e gli articoli Sodastream. La decisione è stata presa dopo il rapporto presentato al cda della commissione etica e l’intervento di alcuni soci attivisti lo scorso 21 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Coop ritira i prodotti israeliani dai supermercati. E arriva la Gaza Cola

In questa notizia si parla di: gaza - coop - prodotti - israeliani

“Stop alla violenza a Gaza”. Coop Alleanza toglie prodotti israeliani dagli scaffali: quali sono - Stop alla violenza a Gaza: Coop Alleanza 3.0 risponde all’escalation militare e alla crisi umanitaria rimuovendo dai suoi scaffali alcuni prodotti israeliani.

Translate postCoop rimuove prodotti israeliani dagli scaffali, spazio a Gaza Cola Vai su X

LA BUONA NOTIZIA DEL GIORNO UniCoop Firenze eliminerà tutti i prodotti israeliani dai suoi supermercati La ricerca, la verifica e la stesura di questi articoli, richiedono un impegno importante di risorse umane ed economiche. Il testo completo di questa Vai su Facebook

Coop Alleanza toglie dagli scaffali prodotti israeliani. E mette la Gaza Cola; Coop rimuove prodotti israeliani dagli scaffali, spazio a Gaza Cola; La Coop rimuove dagli scaffali i prodotti israeliani. E inserisce la palestinese Gaza Cola....

La Coop si schiera con i palestinesi: toglie i prodotti israeliani e vende la "Gaza Cola" - La cooperativa ha motivato la decisione spiegando di essere al fianco di tutti i soggetti che chiedono la cessazione delle operazioni militari nella Striscia e del blocco degli aiuti deciso dal govern ... Si legge su msn.com

La Coop ritira i prodotti israeliani dai supermercati. E arriva la Gaza Cola - 0, la più grande tra le cooperative di consumatori del sistema Coop, toglie dai suoi supermercati alcuni prodotti israeliani e vende la Gaza Cola, i cui ricavati servono a raccogliere ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it