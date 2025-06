La consegna delle borse di studio dell’Associazione Culturale Tra Tevere e Arno

si sono impegnati a promuovere valori di responsabilità e partecipazione, si assegneranno ufficialmente le borse di studio ai giovani meritevoli. Una serata speciale per celebrare talento, dedizione e il futuro dei nostri studenti, in un luogo che custodisce tradizione e speranza. Non mancate a questa importante occasione di riconoscimento e ispirazione!

Giovedì 26 giugno alle ore 18 presso la chiesa sconsacrata di via Oberdan 61 si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio dell'Associazione Culturale Tra Tevere e Arno. Al termine di un anno scolastico dedicato all'educazione civica dove i membri di questa prestigiosa associazione si.

