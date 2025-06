La conosce in palestra | perseguitata per anni

Per oltre un decennio, la passione proibita di un uomo di 40 anni della provincia di Ancona ha trasformato la sua infatuazione in una ossessione, perseguitando una donna di 30 anni incontrata in palestra. Nonostante i ripetuti rifiuti e le respinte, ha tentato ogni strategia possibile per conquistare il suo cuore, superando i limiti del corteggiamento. La sua incessante insistenza si è infine trasformata in comportamenti inappropriati e pericolosi, mettendo a rischio non solo la serenità della vittima, ma anche la sua stessa integrità .

La conosce in palestra ad un corso di fitness e si invaghisce di lei al punto di oltrepassare il confine del corteggiamento, sempre respinto dalla donna, per iniziare a perseguitarla. Per dieci anni un uomo di 40 anni, della provincia di Ancona, ne avrebbe tentate di tutti i tipi per cercare di fare breccia nel cuore di una 30enne, già felicemente impegnata, arrivando a compiere comportamenti sbagliati e non graditi dalla vittima. Ad ondate diverse il pretendente la seguiva, si faceva trovare nei posti frequentati dalla donna senza mai fare un passo indietro. Impaurita di questo atteggiamento la vittima si è rivolta alla questura per far ammonire lo stalker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La conosce in palestra: perseguitata per anni

In questa notizia si parla di: anni - conosce - palestra - perseguitata

Edoardo Zattin, morto sul ring a 18 anni: patteggiano allenatore e gestori della palestra - Tragedia a Monselice: Edoardo Zattin, 18 anni, ha perso la vita durante uno sparring di boxe, portando all'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo e alla decisione di patteggiare tre imputati.

Era scomparsa la sera del 26 maggio, Martina Carbonaro, 14 anni, e di lei non si avevano avuto più tracce. Almeno fino all’alba di oggi, quando l’hanno ritrovata senza vita, gettata via sotto un materasso, in un edificio diroccato vicino al vecchio stadio di Afrag Vai su Facebook

La conosce in palestra: perseguitata per anni.

La conosce in palestra: perseguitata per anni - La conosce in palestra ad un corso di fitness e si invaghisce di lei al punto di oltrepassare il confine del corteggiamento, sempre respinto dalla donna, per iniziare a perseguitarla. Riporta ilrestodelcarlino.it

>ANSA-LA-STORIA/ Perseguitata da anni esorta altre, 'denunciate' - Ha ripreso a perseguitare e minacciare nuovamente me e i miei familiari e l'ho denunciato ... Secondo ansa.it