La ’Compagnia delle catenelle’ di Barchi ora veste di uncinetto persino gli alberi

Sono serviti 66 chilometri di filo, tra lana e cotone, per realizzare l’ultima impresa della ‘Compagnia delle Catenelle’, l’associazione di Barchi che dal 2019 ha dato vita a una serie di opere tutte rigorosamente all’ uncinetto. Stavolta l’impegno dell’originalissimo gruppo di donne (l’uomo coinvolto è uno solo, Franco Evangelisti, che l’uncinetto non lo prende neppure in mano, ma è prezioso nel coadiuvare le signore durante gli allestimenti) si è concentrato nel realizzare la decorazione di sei grandi alberi che circoscrivono uno degli spazi più suggestivi del centro storico: la Rotonda dell’infinito, a ridosso della parte nord delle mura urbiche, dalla quale si dischiude un panorama di rara suggestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it