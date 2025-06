La comica profezia in un film di Rocco Papaleo sull’uranio arricchito dell’Iran | Ce l’hanno ce l’hanno… video

In un'ironica scena del film "Che Bella giornata", Rocco Papaleo esprime con sarcasmo la speranza che l'Iran arricchisca abbastanza uranio da poter costruire una bomba atomica, desiderando un intervento militare su vasta scala. La sua battuta, tra comicitĂ e satira politica, riflette le tensioni globali e il timore di un conflitto nucleare. Questa comica profezia, tra il serio e il faceto, ci invita a riflettere sull'instabilitĂ internazionale e sulle conseguenze di tali ambizioni.

«Vai Iran, arricchisci! Portami via da questo inferno». Queste le parole di Rocco Papaleo nel film “Che Bella giornata” di Checco Zalone, dopo aver scoperto che la Repubblica islamica aveva raggiunto una quantitĂ tale di uranio da poter costruire una bomba atomica. Aveva appreso la notizia dal telegiornale e in seguito, dopo aver chiesto un caffè alla moglie sgarbata, si era augurato un bombardamento iraniano su vasta scala per cancellare la terribile realtĂ in cui viveva. Un’iperbole che fa ridere, ma anche riflettere, soprattutto dal momento che l’Iran in questo momento ha raggiunto 83,7% di uranio arricchito e per una bomba atomica serve il 90%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La comica profezia in un film di Rocco Papaleo sull’uranio arricchito dell’Iran: “Ce l’hanno, ce l’hanno…” (video)

