La città dall' alto | visita serale alla cupola del Santissimo Salvatore

Scopri la magia di Palermo dall'alto con l'apertura serale straordinaria della Cupola del Santissimo Salvatore, organizzata dall'Associazione Culturale Sikalesh. Sabato 28 giugno, dalle 21 alle 23:30, avrai l'opportunità unica di salire fino al tiburio settecentesco e ammirare la città che si illumina al tramonto, lasciandoti incantare da un panorama mozzafiato che racchiude secoli di storia e bellezza. Un'esperienza indimenticabile tra arte, cultura e panorami suggestivi, perfetta per vivere Palermo in modo diverso e coinvolgente

L'Associazione Culturale Sikalesh organizza l'apertura straordinaria serale della Cupola del Ss. Salvatore, sabato 28 giugno dalle ore 21 alle ore 23:30. Si potrà salire fin sopra il tiburio settecentesco, per osservare la città dall'alto sin dalle prime luci della sera e fino agli albori.

