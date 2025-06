La Cina esorta Iran e Israele a cercare una soluzione politica

La Cina si schiera come ponte di pace nel cuore del Medio Oriente, esortando Iran e Israele a dialogare per trovare una soluzione politica duratura. Con un impegno deciso, Pechino sottolinea che il dialogo resta l’unica strada possibile per evitare un’escalation rischiosa e garantire stabilità nella regione. È fondamentale che le parti coinvolte ascoltino questo appello, affinché la guerra non offuschi il futuro di un’area così strategica e complessa.

Pechino, 24 giu. (askanews) - La Cina auspica che il cessate il fuoco tra Israele e Iran venga effettivamente "realizzato", perché "il dialogo e la negoziazione restano la via maestra per risolvere i problemi". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, nella conferenza stampa quotidiana a Pechino. La Cina segue "con grande attenzione l'evolversi della situazione in Medio Oriente, non desidera un'escalation di tensioni e auspica che il cessate il fuoco possa essere realizzato" ha detto Guo. "I fatti - ha proseguito - dimostrano che i mezzi militari non portano la pace, mentre il dialogo e la negoziazione restano la via maestra per risolvere i problemi.

