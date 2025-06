La Cina è la superpotenza mondiale del mercato dei droni

La Cina si conferma la superpotenza mondiale nel mercato dei droni, con Shenzhen come sua capitale futuristica. In questa città , i droni sorvolano ogni angolo, trasformando il cielo in un mondo di sorveglianza e innovazione quotidiana. La Silicon Valley cinese ha dato vita a un’industria all’avanguardia, che rivoluziona il modo di vivere, lavorare e comunicare. Ma quali sono le implicazioni di questa rivoluzione aerea?

A Shenzhen, in Cina, i cittadini hanno imparato a convivere con i droni che guardano tutti dall'alto. Chi attraversa la città viene visto da un drone, chi ordina cibo da asporto se lo vede consegnare da un drone, chi salta la scuola per evitare le interrogazioni più difficili viene scoperto da un drone. È la "città del cielo", e non poteva che essere proprio Shenzhen, il cuore della Silicon Valley cinese. La Cina ha costruito un'industria imponente e capillare attorno ai droni, sostenuta da anni di politiche favorevoli decise dal Partito Comunista Cinese. «Per anni, il governo ha dato un grande aiuto alla produzione di droni sotto forma di agevolazioni fiscali, sussidi e piani industriali», ha scritto il Financial Times.

