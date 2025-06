La chiesetta degli imperatori oratorio di San Michele | apertura straordinaria con le luci della sera

Immergiti nell’atmosfera magica del Castello del Catajo durante l’apertura straordinaria della Chiesetta degli Imperatori e dell’Oratorio di San Michele, mercoledì 20 agosto alle 21. Un’occasione esclusiva per ammirare la Cappella Gentilizia al calar del sole, scoprendo un affascinante gioiello neogotico normalmente inaccessibile. Non perdere questa visita unica, un modo speciale per vivere la storia e l’arte in un’atmosfera senza tempo.

Mercoledì 20 agosto 2025 alle 21. Opportunità esclusiva per visitare la Cappella Gentilizia del Castello del Catajo con il fascino della sera. Un'occasione unica per vedere oltre ai saloni affrescati del piano nobile anche un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico.

