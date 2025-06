La cassa integrazione di Un Posto al Sole si fa sentire nei cantieri Flegrei, simbolo di un’azienda in crisi che tenta di ripartire. Con risorse insufficienti e un’economia che langue, Marina, Roberto e Gennaro si confrontano per trovare una via d’uscita. E proprio quando la situazione sembra senza speranza, Gennaro svela il suo asso nella manica: gli...

A Upas arriva la cassa integrazione, per stare sempre in linea con il paese reale. I cantieri Flegrei sono in grande crisi e vanno sempre più a picco. Le risorse immesse da Gagliotti non sono state sufficienti a risalire la china, e ora bisogna trovare in fretta una soluzione prima che la situazione economica diventi irreparabile. In un confronto a tre tra Marina, Roberto e Gennaro, quest'ultimo tira fuori dal cilindro il coniglio magico: gli ammortizzatori sociali da richiedere allo stato per tenere a galla l'azienda. Ma Roberto si rifiuta: nessuna azienda che porta il suo nome è mai ricorsa a questo strumento.