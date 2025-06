La cassa integrazione di Un posto al sole

La crisi dei cantieri Flegrei scuote il cuore di Upas, portando alla luce le sfide di un paese reale in fibrillazione. Tra tensioni e speranze, Gennaro sorprende i presenti con un'idea innovativa, pronta a cambiare le sorti della comunità . Ma sarà sufficiente per risollevare le sorti di un territorio in balia delle tempeste economiche? La risposta si nasconde nelle prossime battute della vicenda.

A Upas arriva la cassa integrazione, per stare sempre in linea con il paese reale. I cantieri Flegrei sono in grande crisi e vanno sempre più a picco. Le risorse immesse da Gagliotti non sono state sufficienti a risalire la china, e ora bisogna trovare in fretta una soluzione prima che la situazione economica diventi irreparabile. In un confronto a tre tra Marina, Roberto e Gennaro, quest'ultimo tira fuori dal cilindro il coniglio magico: gli ammortizzatori sociali da richiedere allo stato per tenere a galla l'azienda. Ma Roberto si rifiuta: nessuna azienda che porta il suo nome è mai ricorsa a questo strumento.

