La casa di Ben Affleck e JLo ancora in vendita a un prezzo sempre più basso

la possibilità di mantenere la loro unione, il fascino della loro storia d’amore continua a catturare l’immaginazione dei fan. Intanto, la casa di Ben Affleck e Jennifer Lopez, simbolo di un passato romantico condiviso, è ancora in vendita a prezzi sempre più bassi, alimentando il desiderio di scoprire se il loro legame possa un giorno rinascere. La domanda che tutti si fanno è: cosa riserva il futuro per questa coppia iconica?

Il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez aveva fatto sognare i fan, soprattutto dopo che i due avevano suggellato il loro riavvicinamento con nuove nozze. Il matrimonio però è durato poco e da più di un anno i due hanno deciso di divorziare. Se a livello legale la coppia non ha avuto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La casa di Ben Affleck e JLo ancora in vendita (a un prezzo sempre più basso)

In questa notizia si parla di: affleck - casa - vendita - prezzo

La casa appartenuta a Calvin Klein e Gucci è in vendita a un prezzo astronomico - In vendita a New York una prestigiosa dimora, un tempo appartenuta a Calvin Klein e Gucci, simbolo di lusso e stile.

La casa di Ben Affleck e JLo ancora in vendita (a un prezzo sempre più basso); L'ex casa di Ben Affleck e Jennifer Garner è di nuovo sul mercato a quasi il doppio del prezzo; La casa di Ben Affleck e JLo ancora in vendita: Lui è disposto a perdere soldi pur di dimenticare il matrimonio.

La casa di Ben Affleck e JLo ancora in vendita: “Lui è disposto a perdere soldi pur di dimenticare il matrimonio” - I due sono stati costretti ad abbassare ancora il prezzo di vendita, ma l’attore sarebbe disposto a perdere soldi pur di ... Si legge su fanpage.it

Ben Affleck pronto a tagliare ogni legame con J.Lo, anche a costo di perdere milioni - Ben Affleck è disposto a perdere milioni pur di vendere la casa acquistata con Jennifer Lopez e chiudere definitivamente con il passato ... msn.com scrive