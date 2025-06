La Canottieri Jonica comincia con il piede giusto nel campionato di Serie B maschile

La Canottieri Jonica apre con forza il suo percorso nel campionato di Serie B maschile di canoa polo, dimostrando spirito di squadra e determinazione. Durante il weekend a Taranto, la formazione guidata da Alessandra Catania ed Emanuele Arena ha conquistato un'importante vittoria, lasciando il segno tra i grandi. Un inizio promettente che fa sperare in un brillante proseguimento di stagione...

Inizia bene il cammino della SSD Canottieri Jonica nel campionato di Serie B maschile di canoa polo, che nel weekend appena trascorso ha visto la formazione allenata da Alessandra Catania ed Emanuele Arena in campo a Taranto. I polisti catanesi si sono infatti affermati tra i grandi.

La Canottieri Jonica comincia con il piede giusto nel campionato di Serie B maschile - Con grinta e determinazione, la Canottieri Jonica ha dimostrato di essere una forza emergente nel panorama della canoa polo maschile.

La Canottieri Jonica comincia con il piede giusto nel campionato di Serie B maschile; Canoa polo: La SSD Canottieri Jonica comincia con il piede giusto, secondo posto dopo due gare in Puglia; La Lega Navale di Taranto ospita la prima giornata del campionato nazionale di serie B di canoa polo.

La Canottieri Jonica comincia con il piede giusto nel campionato di Serie B maschile - Inizia bene il cammino della SSD Canottieri Jonica nel campionato di Serie B maschile di canoa polo, che nel weekend appena trascorso ha visto la formazione allenata da Alessandra Catania ed Emanuele ... cataniatoday.it scrive

