La campagna del governo cinese contro i mukbang e gli sprechi di cibo segna un nuovo capitolo nella lotta all'eccesso e alla sostenibilità. Nato come un semplice fenomeno online, il mukbang ha conquistato il mondo, ma ora si trova sotto scrutinio per le sue implicazioni sociali ed ecologiche. Questo movimento mira a promuovere un uso più responsabile delle risorse alimentari, invitando a riflettere sulle conseguenze delle nostre abitudini culinarie.

In principio, fu il mukbang. Nato in Corea del Sud nel 2010, e diventato poi famoso in tutto il mondo, il termine -una crasi tra i verbi “mangiare” e “trasmettere” – si riferisce a una trasmissione audiovisiva online, in cui una persona consuma del cibo mentre interagisce con il proprio pubblico. Una challenge nata per caso, che si è trasformata in un vero e proprio fenomeno culturale, con un corollario di conseguenze non necessariamente positive. L’ associazione cinese dei consumatori (CCA), un’organizzazione nazionale collegata al governo cinese che si gestisce beni e servizi nel Paese, ha denunciato quanto questo tipo di video, virali anche in Cina e seguiti da milioni di follower, promuovano idee «insalubri» sull’alimentazione, oltre a provocare un enorme spreco di cibo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it