La cagnolina Lily torna a casa | era fuggita dopo un incidente in autostrada

Dopo giorni di angoscia e speranza, la piccola Lily ha fatto ritorno a casa, scampando alle avventure dell'incidente in autostrada. La sua storia, iniziata in Bosnia sotto l'ala dell'associazione Una zampa nel cuore, si arricchisce ora di un lieto fine. Tuttavia, Uli, Ogi e Cupi sono ancora dispersi, lasciando aperta la speranza di un loro ritrovamento. Continua a leggere per scoprire come si sviluppano queste emozionanti vicende.

La cagnolina Lily è tornata a casa dopo essere fuggita a causa di un incidente che ha coinvolto il furgone sul quale stava viaggiando. Lily era appena arrivata in Italia dalla Bosnia sotto la responsabilitĂ dell'associazione Una zampa nel cuore. Risultano ancora dispersi dopo l'incidente il cane Uli e due gatti, Ogi e Cupi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lily - incidente - cagnolina - casa

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta - Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

La cagnolina Lily torna a casa: era fuggita dopo un incidente in autostrada; Incidente in A4, la piccola Lily è stata ritrovata. Si cercano ancora l’altro cane e i due gatti; Lily, il cane ceduto perché semi paralizzato, torna a correre grazie all'amore di una nuova famiglia.

La cagnolina Lily torna a casa: era fuggita dopo un incidente in autostrada - La cagnolina Lily è tornata a casa dopo essere fuggita a causa di un incidente che ha coinvolto il furgone sul quale stava viaggiando ... Come scrive fanpage.it

2 cani e 2 gatti scappano dopo un grave incidente in autostrada. I volontari: “Servono i droni per ritrovarli” - Uli, Lily, Ogi e Cupi, due cani e due gatti arrivati dalla Bosnia in Italia, sono fuggiti dopo un incidente sull’A4 il 22 giugno ... Segnala fanpage.it