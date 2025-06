La biblioteca Vez diventa un laboratorio a cielo aperto che unisce arte e tecnologia

Preparati a vivere un’esperienza unica nel suo genere! La Biblioteca Vez si trasforma in un laboratorio a cielo aperto, dove arte e tecnologia si incontrano per stimolare la creatività collettiva. Giovedì 3 luglio, dalle ore 18.00, il giardino si anima di colori, suoni e innovazione con “Crescita Organica”. Un evento imperdibile che promuove l’arte partecipativa e l’innovazione, dando vita a un momento di condivisione e scoperta per tutti i giovani coinvolti nel piano giovani...

Giovedì 3 luglio, dalle ore 18.00, il giardino della biblioteca civica Vez si trasformerà in un laboratorio creativo a cielo aperto con “Crescita organica”, un evento esperienziale che unisce arte, tecnologia e partecipazione collettiva. Un evento che rientra nell’ambito del piano giovani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La biblioteca Vez diventa un laboratorio a cielo aperto che unisce arte e tecnologia

